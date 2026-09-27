Winston Peters challenged on plan to end Waitangi Tribunal

Winston Peters challenged on plan to end Waitangi Tribunal

News • 3M 15S

NZ First's leader didn't take a backwards step when defending his party's plan to abolish the tribunal.

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