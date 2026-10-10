What Ardern’s former top aide has revealed about the Covid years

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News • 3M 49S

Former chief press secretary Andrew Campbell reflects on Jacinda Ardern’s Covid response, revealing what he believes the government could have done differently.

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