Watch: 72 firefighters sent to battle South Auckland wreckers yard blaze | TVNZ+

Watch: 72 firefighters sent to battle South Auckland wreckers yard blaze

News • 56S

The fire has been contained.

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