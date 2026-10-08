Tuna, turtles, elephants and tigers thriving again thanks to conservation work

Tuna, turtles, elephants and tigers thriving again thanks to conservation work

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The WWF warns successes are fragile.

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