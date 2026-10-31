Revealed: The high-end cream that fell short as SPF concerns grow | TVNZ+

Revealed: The high-end sunscreen that fell short as SPF concerns grow

News • 2M 15S

Independent testing by Consumer NZ found seven out of 10 sunscreens did not provide the level of protection stated on their labels.

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