Moment 3-year-old filmed steering Toyota Hilux on Perth streets

Moment 3-year-old filmed steering Toyota Hilux on Perth streets

News • 38S

His dad has been charged over the incident.

TVNZ+ APPS
1NEWS APPS
FOLLOW TVNZ
Contact Us Help & FAQs About TVNZ House Rules Careers
© TVNZ+ 2026 v
EXPLORE TVNZ
1NEWS
CORPORATE
MORE TVNZ
© TVNZ+ 2026 v