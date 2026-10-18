Kiwi riding out Cook Islands cyclone films angry sea from resort

Kiwi riding out Cook Islands cyclone films angry sea from resort

News • 1M 39S

Natasha Lamont said debris was flying everywhere as Cyclone Wati hit Aitutaki.

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