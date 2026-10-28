India’s brutal batting leaves Black Caps searching for a solution | TVNZ+

India’s brutal batting leaves Black Caps searching for a solution

News • 2M 5S

The visitors chased down 199 in just 13.2 overs in Wellington, with Abhishek Sharma smashing 113 from only 38 balls.

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