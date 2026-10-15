How a Kiwi company became a global laser tag giant

How a Kiwi company became a global laser tag giant

News • 3M 3S

What started as a Christchurch laser tag business has become an international success story, with some unexpected innovations along the way.

TVNZ+ APPS
1NEWS APPS
FOLLOW TVNZ
Contact Us Help & FAQs About TVNZ House Rules Careers
© TVNZ+ 2026 v
EXPLORE TVNZ
1NEWS
CORPORATE
MORE TVNZ
© TVNZ+ 2026 v