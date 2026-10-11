Homelessness emerges as key issue in Te Tai Hauāuru electorate

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News • 3M 30S

In the lead-up to the election, chronic homelessness has emerged as a major focal point in urban areas.

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