'Get lost!': Peters throws out heckler as party leaders hit campaign trail

'Get lost!': Peters throws out heckler as party leaders hit campaign trail

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Chris Hipkins and Christopher Luxon also crossed paths in a rain-soaked Auckland.

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