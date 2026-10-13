'Came down head first' - Witness describes fatal US roller coaster tragedy

'Came down head first' - Witness describes fatal US roller coaster tragedy

News • 1M 39S

A man was killed on Six Flags Goliath coaster.

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