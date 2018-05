Kiwi farmers who fought to save pregnant cows shocked at mass Mycoplasma bovis cull - 'I can't believe they would kill that many'

Error invoking tag: nz.co.tvnz.news.taglib.VanityUriTag

Caught exception: java.lang.IllegalArgumentException: Resource must resolve to a Page. tried to adapt: /content/dam/images/news/2018/05/28/farm_kla_a28_frame_787 copy.jpg

java.lang.IllegalArgumentException: Resource must resolve to a Page. tried to adapt: /content/dam/images/news/2018/05/28/farm_kla_a28_frame_787 copy.jpg at nz.co.tvnz.news.taglib.VanityUriTag.convertToPage(VanityUriTag.java:51) at nz.co.tvnz.news.taglib.VanityUriTag.doSafeTag(VanityUriTag.java:41) at nz.co.tvnz.core.taglib.AbstractTag.doTag(AbstractTag.java:123) at org.apache.jsp.apps.news.components.newsPlayer.brightcovePlayer_jsp._jspx_meth_tvnznews_005fvanityUri_005f0(brightcovePlayer_jsp.java:338) at org.apache.jsp.apps.news.components.newsPlayer.brightcovePlayer_jsp._jspService(brightcovePlayer_jsp.java:204) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:502) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:449) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.callJsp(JspScriptEngineFactory.java:281) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.access$100(JspScriptEngineFactory.java:102) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory$JspScriptEngine.eval(JspScriptEngineFactory.java:524) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.call(DefaultSlingScript.java:361) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.eval(DefaultSlingScript.java:171) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.service(DefaultSlingScript.java:463) at com.day.cq.wcm.tags.IncludeTag.includeScript(IncludeTag.java:167) at com.day.cq.wcm.tags.IncludeTag.doEndTag(IncludeTag.java:87) at org.apache.jsp.apps.news.components.newsPlayer.newsPlayer_jsp._jspx_meth_cq_005finclude_005f2(newsPlayer_jsp.java:935) at org.apache.jsp.apps.news.components.newsPlayer.newsPlayer_jsp._jspService(newsPlayer_jsp.java:408) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:502) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:449) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.callJsp(JspScriptEngineFactory.java:281) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.access$100(JspScriptEngineFactory.java:102) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory$JspScriptEngine.eval(JspScriptEngineFactory.java:524) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.call(DefaultSlingScript.java:361) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.eval(DefaultSlingScript.java:171) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.service(DefaultSlingScript.java:463) at org.apache.sling.engine.impl.request.RequestData.service(RequestData.java:508) at org.apache.sling.engine.impl.filter.SlingComponentFilterChain.render(SlingComponentFilterChain.java:45) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:64) at com.adobe.acs.commons.wcm.impl.ComponentErrorHandlerImpl.doFilter(ComponentErrorHandlerImpl.java:210) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDebugFilter.doFilterWithErrorHandling(WCMDebugFilter.java:182) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDebugFilter.doFilter(WCMDebugFilter.java:149) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.cognifide.cq.includefilter.DynamicIncludeFilter.doFilter(DynamicIncludeFilter.java:81) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter.doFilter(WCMComponentFilter.java:254) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.personalization.impl.TargetComponentFilter.doFilter(TargetComponentFilter.java:96) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.processComponent(SlingRequestProcessorImpl.java:254) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.dispatchRequest(SlingRequestProcessorImpl.java:294) at org.apache.sling.engine.impl.request.SlingRequestDispatcher.dispatch(SlingRequestDispatcher.java:216) at org.apache.sling.engine.impl.request.SlingRequestDispatcher.include(SlingRequestDispatcher.java:103) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter$ForwardRequestDispatcher.include(WCMComponentFilter.java:430) at org.apache.sling.scripting.jsp.taglib.IncludeTagHandler.dispatch(IncludeTagHandler.java:59) at org.apache.sling.scripting.jsp.taglib.AbstractDispatcherTagHandler.doEndTag(AbstractDispatcherTagHandler.java:129) at org.apache.jsp.libs.foundation.components.parsys.parsys_jsp._jspService(parsys_jsp.java:318) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:502) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:449) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.callJsp(JspScriptEngineFactory.java:281) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.access$100(JspScriptEngineFactory.java:102) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory$JspScriptEngine.eval(JspScriptEngineFactory.java:524) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.call(DefaultSlingScript.java:361) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.eval(DefaultSlingScript.java:171) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.service(DefaultSlingScript.java:463) at org.apache.sling.engine.impl.request.RequestData.service(RequestData.java:508) at org.apache.sling.engine.impl.filter.SlingComponentFilterChain.render(SlingComponentFilterChain.java:45) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:64) at com.adobe.acs.commons.wcm.impl.ComponentErrorHandlerImpl.doFilter(ComponentErrorHandlerImpl.java:210) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDebugFilter.doFilterWithErrorHandling(WCMDebugFilter.java:182) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDebugFilter.doFilter(WCMDebugFilter.java:149) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.cognifide.cq.includefilter.DynamicIncludeFilter.doFilter(DynamicIncludeFilter.java:81) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter.doFilter(WCMComponentFilter.java:254) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.personalization.impl.TargetComponentFilter.doFilter(TargetComponentFilter.java:96) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.processComponent(SlingRequestProcessorImpl.java:254) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.dispatchRequest(SlingRequestProcessorImpl.java:294) at org.apache.sling.engine.impl.request.SlingRequestDispatcher.dispatch(SlingRequestDispatcher.java:216) at org.apache.sling.engine.impl.request.SlingRequestDispatcher.include(SlingRequestDispatcher.java:103) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter$ForwardRequestDispatcher.include(WCMComponentFilter.java:430) at org.apache.sling.scripting.jsp.taglib.IncludeTagHandler.dispatch(IncludeTagHandler.java:59) at org.apache.sling.scripting.jsp.taglib.AbstractDispatcherTagHandler.doEndTag(AbstractDispatcherTagHandler.java:129) at org.apache.jsp.apps.news.components.storyItem.storyItem_jsp._jspx_meth_sling_005finclude_005f0(storyItem_jsp.java:466) at org.apache.jsp.apps.news.components.storyItem.storyItem_jsp._jspx_meth_c_005fforEach_005f1(storyItem_jsp.java:434) at org.apache.jsp.apps.news.components.storyItem.storyItem_jsp._jspx_meth_c_005fif_005f3(storyItem_jsp.java:402) at org.apache.jsp.apps.news.components.storyItem.storyItem_jsp._jspx_meth_c_005fforEach_005f0(storyItem_jsp.java:366) at org.apache.jsp.apps.news.components.storyItem.storyItem_jsp._jspService(storyItem_jsp.java:209) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:502) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:449) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.callJsp(JspScriptEngineFactory.java:281) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.access$100(JspScriptEngineFactory.java:102) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory$JspScriptEngine.eval(JspScriptEngineFactory.java:524) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.call(DefaultSlingScript.java:361) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.eval(DefaultSlingScript.java:171) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.service(DefaultSlingScript.java:463) at org.apache.sling.engine.impl.request.RequestData.service(RequestData.java:508) at org.apache.sling.engine.impl.filter.SlingComponentFilterChain.render(SlingComponentFilterChain.java:45) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:64) at com.adobe.acs.commons.wcm.impl.ComponentErrorHandlerImpl.doFilter(ComponentErrorHandlerImpl.java:210) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDebugFilter.doFilterWithErrorHandling(WCMDebugFilter.java:182) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDebugFilter.doFilter(WCMDebugFilter.java:149) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.cognifide.cq.includefilter.DynamicIncludeFilter.doFilter(DynamicIncludeFilter.java:81) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter.doFilter(WCMComponentFilter.java:254) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.personalization.impl.TargetComponentFilter.doFilter(TargetComponentFilter.java:96) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.processComponent(SlingRequestProcessorImpl.java:254) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.dispatchRequest(SlingRequestProcessorImpl.java:294) at org.apache.sling.engine.impl.request.SlingRequestDispatcher.dispatch(SlingRequestDispatcher.java:216) at org.apache.sling.engine.impl.request.SlingRequestDispatcher.include(SlingRequestDispatcher.java:103) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter$ForwardRequestDispatcher.include(WCMComponentFilter.java:430) at com.day.cq.wcm.tags.IncludeTag.includeResource(IncludeTag.java:224) at com.day.cq.wcm.tags.IncludeTag.doEndTag(IncludeTag.java:91) at org.apache.jsp.apps.news.components.storyBody.storyBody_jsp._jspx_meth_cq_005finclude_005f1(storyBody_jsp.java:601) at org.apache.jsp.apps.news.components.storyBody.storyBody_jsp._jspService(storyBody_jsp.java:249) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:502) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:449) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.callJsp(JspScriptEngineFactory.java:281) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.access$100(JspScriptEngineFactory.java:102) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory$JspScriptEngine.eval(JspScriptEngineFactory.java:524) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.call(DefaultSlingScript.java:361) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.eval(DefaultSlingScript.java:171) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.service(DefaultSlingScript.java:463) at org.apache.sling.engine.impl.request.RequestData.service(RequestData.java:508) at org.apache.sling.engine.impl.filter.SlingComponentFilterChain.render(SlingComponentFilterChain.java:45) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:64) at com.adobe.acs.commons.wcm.impl.ComponentErrorHandlerImpl.doFilter(ComponentErrorHandlerImpl.java:210) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDebugFilter.doFilterWithErrorHandling(WCMDebugFilter.java:182) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDebugFilter.doFilter(WCMDebugFilter.java:149) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.cognifide.cq.includefilter.DynamicIncludeFilter.doFilter(DynamicIncludeFilter.java:81) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter.doFilter(WCMComponentFilter.java:225) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.personalization.impl.TargetComponentFilter.doFilter(TargetComponentFilter.java:96) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.processComponent(SlingRequestProcessorImpl.java:254) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.dispatchRequest(SlingRequestProcessorImpl.java:294) at org.apache.sling.engine.impl.request.SlingRequestDispatcher.dispatch(SlingRequestDispatcher.java:216) at org.apache.sling.engine.impl.request.SlingRequestDispatcher.include(SlingRequestDispatcher.java:103) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter$ForwardRequestDispatcher.include(WCMComponentFilter.java:430) at com.day.cq.wcm.tags.IncludeTag.includeResource(IncludeTag.java:224) at com.day.cq.wcm.tags.IncludeTag.doEndTag(IncludeTag.java:91) at org.apache.jsp.apps.news.components.page.storypage.story_jsp._jspx_meth_cq_005finclude_005f0(story_jsp.java:280) at org.apache.jsp.apps.news.components.page.storypage.story_jsp._jspService(story_jsp.java:197) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:502) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:449) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.callJsp(JspScriptEngineFactory.java:281) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.access$100(JspScriptEngineFactory.java:102) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory$JspScriptEngine.eval(JspScriptEngineFactory.java:524) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.call(DefaultSlingScript.java:361) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.eval(DefaultSlingScript.java:171) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.service(DefaultSlingScript.java:463) at org.apache.sling.engine.impl.request.RequestData.service(RequestData.java:508) at org.apache.sling.engine.impl.filter.SlingComponentFilterChain.render(SlingComponentFilterChain.java:45) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:64) at com.adobe.acs.commons.wcm.impl.ComponentErrorHandlerImpl.doFilter(ComponentErrorHandlerImpl.java:210) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDebugFilter.doFilterWithErrorHandling(WCMDebugFilter.java:182) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDebugFilter.doFilter(WCMDebugFilter.java:149) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.cognifide.cq.includefilter.DynamicIncludeFilter.doFilter(DynamicIncludeFilter.java:81) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter.doFilter(WCMComponentFilter.java:254) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.personalization.impl.TargetComponentFilter.doFilter(TargetComponentFilter.java:96) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.processComponent(SlingRequestProcessorImpl.java:254) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.dispatchRequest(SlingRequestProcessorImpl.java:294) at org.apache.sling.engine.impl.request.SlingRequestDispatcher.dispatch(SlingRequestDispatcher.java:216) at org.apache.sling.engine.impl.request.SlingRequestDispatcher.include(SlingRequestDispatcher.java:103) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter$ForwardRequestDispatcher.include(WCMComponentFilter.java:430) at org.apache.jsp.libs.foundation.components.primary.cq.Page.Page_jsp._jspService(Page_jsp.java:106) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:502) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:449) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.callJsp(JspScriptEngineFactory.java:281) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.access$100(JspScriptEngineFactory.java:102) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory$JspScriptEngine.eval(JspScriptEngineFactory.java:524) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.call(DefaultSlingScript.java:361) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.eval(DefaultSlingScript.java:171) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.service(DefaultSlingScript.java:463) at org.apache.sling.engine.impl.request.RequestData.service(RequestData.java:508) at org.apache.sling.engine.impl.filter.SlingComponentFilterChain.render(SlingComponentFilterChain.java:45) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:64) at com.adobe.acs.commons.wcm.impl.ComponentErrorHandlerImpl.doFilter(ComponentErrorHandlerImpl.java:191) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDebugFilter.doFilter(WCMDebugFilter.java:146) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter.filterRootInclude(WCMComponentFilter.java:356) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter.doFilter(WCMComponentFilter.java:168) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.personalization.impl.TargetComponentFilter.doFilter(TargetComponentFilter.java:96) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.processComponent(SlingRequestProcessorImpl.java:254) at org.apache.sling.engine.impl.filter.RequestSlingFilterChain.render(RequestSlingFilterChain.java:49) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:64) at com.adobe.cq.social.commons.security.SaferSlingPostServlet.doFilter(SaferSlingPostServlet.java:121) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.AuthoringUIModeServiceImpl.doFilter(AuthoringUIModeServiceImpl.java:301) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.warp.TimeWarpFilter.doFilter(TimeWarpFilter.java:106) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.mobile.core.impl.redirect.RedirectFilter.doFilter(RedirectFilter.java:290) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at nz.co.tvnz.core.RenderComponentFilter.doFilter(RenderComponentFilter.java:65) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.cognifide.cq.includefilter.DynamicIncludeFilter.doFilter(DynamicIncludeFilter.java:81) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at org.apache.sling.engine.impl.debug.RequestProgressTrackerLogFilter.doFilter(RequestProgressTrackerLogFilter.java:64) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.foundation.forms.impl.FormsHandlingServlet.doFilter(FormsHandlingServlet.java:246) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.theme.impl.ThemeResolverFilter.doFilter(ThemeResolverFilter.java:76) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.adobe.granite.optout.impl.OptOutFilter.doFilter(OptOutFilter.java:74) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMRequestFilter.doFilter(WCMRequestFilter.java:90) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at com.day.cq.wcm.designimporter.CanvasPageDeleteRequestFilter.doFilter(CanvasPageDeleteRequestFilter.java:88) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at org.apache.sling.rewriter.impl.RewriterFilter.doFilter(RewriterFilter.java:83) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at nz.co.tvnz.core.services.filters.ResponseHeaderFilter.doFilter(ResponseHeaderFilter.java:169) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at nz.co.tvnz.core.services.filters.BlockFromSearchEnginesFilter.doFilter(BlockFromSearchEnginesFilter.java:94) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at nz.co.tvnz.aem.author.CacheControlResponseFilter.doFilter(CacheControlResponseFilter.java:42) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at org.apache.sling.i18n.impl.I18NFilter.doFilter(I18NFilter.java:127) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at org.apache.sling.bgservlets.impl.BackgroundServletStarterFilter.doFilter(BackgroundServletStarterFilter.java:135) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:60) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.processRequest(SlingRequestProcessorImpl.java:151) at org.apache.sling.engine.impl.SlingMainServlet.service(SlingMainServlet.java:206) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:96) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.ServletHandler.handle(ServletHandler.java:79) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.ServletPipeline.handle(ServletPipeline.java:42) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationFilterChain.doFilter(InvocationFilterChain.java:49) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.HttpFilterChain.doFilter(HttpFilterChain.java:33) at org.apache.sling.i18n.impl.I18NFilter.doFilter(I18NFilter.java:127) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.doHandle(FilterHandler.java:88) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.handle(FilterHandler.java:76) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationFilterChain.doFilter(InvocationFilterChain.java:47) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.HttpFilterChain.doFilter(HttpFilterChain.java:33) at com.adobe.granite.license.impl.LicenseCheckFilter.doFilter(LicenseCheckFilter.java:293) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.doHandle(FilterHandler.java:88) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.handle(FilterHandler.java:76) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationFilterChain.doFilter(InvocationFilterChain.java:47) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.HttpFilterChain.doFilter(HttpFilterChain.java:33) at nz.co.tvnz.core.handlers.VanityFilter.doFilter(VanityFilter.java:120) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.doHandle(FilterHandler.java:88) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.handle(FilterHandler.java:76) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationFilterChain.doFilter(InvocationFilterChain.java:47) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.HttpFilterChain.doFilter(HttpFilterChain.java:33) at org.apache.felix.http.sslfilter.internal.SslFilter.doFilter(SslFilter.java:89) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.doHandle(FilterHandler.java:88) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.handle(FilterHandler.java:76) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationFilterChain.doFilter(InvocationFilterChain.java:47) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.HttpFilterChain.doFilter(HttpFilterChain.java:33) at org.apache.sling.security.impl.ReferrerFilter.doFilter(ReferrerFilter.java:263) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.doHandle(FilterHandler.java:88) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.handle(FilterHandler.java:76) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationFilterChain.doFilter(InvocationFilterChain.java:47) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.HttpFilterChain.doFilter(HttpFilterChain.java:33) at org.apache.sling.engine.impl.log.RequestLoggerFilter.doFilter(RequestLoggerFilter.java:75) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.doHandle(FilterHandler.java:88) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.handle(FilterHandler.java:76) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationFilterChain.doFilter(InvocationFilterChain.java:47) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.HttpFilterChain.doFilter(HttpFilterChain.java:33) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.FilterPipeline.dispatch(FilterPipeline.java:48) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.Dispatcher.dispatch(Dispatcher.java:39) at org.apache.felix.http.base.internal.DispatcherServlet.service(DispatcherServlet.java:67) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820) at com.day.j2ee.servletengine.ServletRuntimeEnvironment.service(ServletRuntimeEnvironment.java:250) at com.day.j2ee.servletengine.RequestDispatcherImpl.doFilter(RequestDispatcherImpl.java:321) at com.day.j2ee.servletengine.RequestDispatcherImpl.service(RequestDispatcherImpl.java:340) at com.day.j2ee.servletengine.RequestDispatcherImpl.service(RequestDispatcherImpl.java:383) at com.day.j2ee.servletengine.ServletHandlerImpl.process(ServletHandlerImpl.java:335) at com.day.j2ee.servletengine.HttpListener$Worker.run(HttpListener.java:644) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)