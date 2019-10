Government 'not quite as exciting' says 1 NEWS political editor analysing poll boost for National

Error invoking tag: nz.co.tvnz.news.taglib.TopStorySearchTag

Caught exception: java.lang.UnsupportedOperationException: /content/tvnz/onenews/story/2019/10/14/yacht-sinks/jcr:content:nz.co.tvnz.cms.model.content.DamAsset

java.lang.UnsupportedOperationException: /content/tvnz/onenews/story/2019/10/14/yacht-sinks/jcr:content:nz.co.tvnz.cms.model.content.DamAsset at nz.co.tvnz.cms.model.content.Story.getLeadComponentImage(Story.java:403) at nz.co.tvnz.cms.model.content.dto.NewsStoryDto.fromJCRStory(NewsStoryDto.java:131) at nz.co.tvnz.news.taglib.TopStorySearchTag.getTopStories(TopStorySearchTag.java:99) at nz.co.tvnz.news.taglib.TopStorySearchTag.doSafeTag(TopStorySearchTag.java:56) at nz.co.tvnz.core.taglib.AbstractTag.doTag(AbstractTag.java:123) at org.apache.jsp.apps.news.components.topStories.topStories_jsp._jspx_meth_tvnznews_005ftopStorySearch_005f0(topStories_jsp.java:309) at org.apache.jsp.apps.news.components.topStories.topStories_jsp._jspService(topStories_jsp.java:209) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:725) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:502) at org.apache.sling.scripting.jsp.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:449) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.callJsp(JspScriptEngineFactory.java:346) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory.access$100(JspScriptEngineFactory.java:101) at org.apache.sling.scripting.jsp.JspScriptEngineFactory$JspScriptEngine.eval(JspScriptEngineFactory.java:607) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.call(DefaultSlingScript.java:388) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.eval(DefaultSlingScript.java:184) at org.apache.sling.scripting.core.impl.DefaultSlingScript.service(DefaultSlingScript.java:491) at org.apache.sling.engine.impl.request.RequestData.service(RequestData.java:552) at org.apache.sling.engine.impl.filter.SlingComponentFilterChain.render(SlingComponentFilterChain.java:44) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:77) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDeveloperModeFilter.doFilter(WCMDeveloperModeFilter.java:119) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at com.adobe.acs.commons.wcm.impl.ComponentErrorHandlerImpl.doFilter(ComponentErrorHandlerImpl.java:196) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMDebugFilter.doFilter(WCMDebugFilter.java:138) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at com.cognifide.cq.includefilter.processor.RequestPassingProcessor.process(RequestPassingProcessor.java:29) at com.cognifide.cq.includefilter.DynamicIncludeFilter.process(DynamicIncludeFilter.java:93) at com.cognifide.cq.includefilter.DynamicIncludeFilter.doFilter(DynamicIncludeFilter.java:76) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter.filterRootInclude(WCMComponentFilter.java:375) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMComponentFilter.doFilter(WCMComponentFilter.java:190) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at com.day.cq.personalization.impl.TargetComponentFilter.doFilter(TargetComponentFilter.java:96) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.processComponent(SlingRequestProcessorImpl.java:282) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.dispatchRequest(SlingRequestProcessorImpl.java:322) at org.apache.sling.engine.impl.request.SlingRequestDispatcher.dispatch(SlingRequestDispatcher.java:211) at org.apache.sling.engine.impl.request.SlingRequestDispatcher.include(SlingRequestDispatcher.java:104) at com.cognifide.cq.includefilter.processor.SyntheticResourceIncludingProcessor.process(SyntheticResourceIncludingProcessor.java:58) at com.cognifide.cq.includefilter.DynamicIncludeFilter.process(DynamicIncludeFilter.java:93) at com.cognifide.cq.includefilter.DynamicIncludeFilter.doFilter(DynamicIncludeFilter.java:76) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at org.apache.sling.engine.impl.debug.RequestProgressTrackerLogFilter.doFilter(RequestProgressTrackerLogFilter.java:107) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at com.adobe.cq.social.commons.cors.CORSAuthenticationFilter.doFilter(CORSAuthenticationFilter.java:91) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at com.day.cq.wcm.foundation.forms.FormsHandlingServletHelper.handleFilter(FormsHandlingServletHelper.java:221) at com.day.cq.wcm.foundation.forms.impl.FormsHandlingServlet.doFilter(FormsHandlingServlet.java:138) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at com.adobe.granite.optout.impl.OptOutFilter.doFilter(OptOutFilter.java:76) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at com.day.cq.wcm.core.impl.WCMRequestFilter.doFilter(WCMRequestFilter.java:90) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at com.adobe.cq.mcm.campaign.servlets.CampaignCopyTracker.doFilter(CampaignCopyTracker.java:100) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at org.apache.sling.rewriter.impl.RewriterFilter.doFilter(RewriterFilter.java:83) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at com.adobe.granite.httpcache.impl.InnerCacheFilter.doFilter(InnerCacheFilter.java:81) at com.adobe.granite.httpcache.impl.InnerCacheFilter.doFilter(InnerCacheFilter.java:60) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at org.apache.sling.i18n.impl.I18NFilter.doFilter(I18NFilter.java:138) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:73) at com.adobe.granite.resourceresolverhelper.impl.ResourceResolverHelperImpl.doFilter(ResourceResolverHelperImpl.java:83) at org.apache.sling.engine.impl.filter.AbstractSlingFilterChain.doFilter(AbstractSlingFilterChain.java:68) at org.apache.sling.engine.impl.SlingRequestProcessorImpl.doProcessRequest(SlingRequestProcessorImpl.java:151) at org.apache.sling.engine.impl.SlingMainServlet.service(SlingMainServlet.java:219) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.ServletHandler.handle(ServletHandler.java:85) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationChain.doFilter(InvocationChain.java:79) at com.adobe.granite.license.impl.LicenseCheckFilter.doFilter(LicenseCheckFilter.java:308) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.handle(FilterHandler.java:135) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationChain.doFilter(InvocationChain.java:74) at org.apache.felix.http.sslfilter.internal.SslFilter.doFilter(SslFilter.java:96) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.handle(FilterHandler.java:135) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationChain.doFilter(InvocationChain.java:74) at org.apache.sling.security.impl.ReferrerFilter.doFilter(ReferrerFilter.java:295) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.handle(FilterHandler.java:135) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationChain.doFilter(InvocationChain.java:74) at org.apache.sling.i18n.impl.I18NFilter.doFilter(I18NFilter.java:138) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.handle(FilterHandler.java:135) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationChain.doFilter(InvocationChain.java:74) at org.apache.sling.featureflags.impl.FeatureManager.doFilter(FeatureManager.java:116) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.handle(FilterHandler.java:135) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationChain.doFilter(InvocationChain.java:74) at org.apache.sling.engine.impl.log.RequestLoggerFilter.doFilter(RequestLoggerFilter.java:72) at org.apache.felix.http.base.internal.handler.FilterHandler.handle(FilterHandler.java:135) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.InvocationChain.doFilter(InvocationChain.java:74) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.Dispatcher.dispatch(Dispatcher.java:128) at org.apache.felix.http.base.internal.dispatch.DispatcherServlet.service(DispatcherServlet.java:49) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:725) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:812) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:587) at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:221) at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127) at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515) at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185) at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061) at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141) at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215) at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97) at org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499) at org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:311) at org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257) at org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:544) at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635) at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)