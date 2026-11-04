Winston Peters questioned about Michael Laws' 'disgusting' comments | TVNZ+

Winston Peters questioned about Michael Laws' 'disgusting' comments

News • 6M 56S

Peters said Laws will be dealt with after the election.

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