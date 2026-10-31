Tense moment Liam Lawson and Max Verstappen collide in Mexico | TVNZ+

Tense moment Liam Lawson and Max Verstappen collide in Mexico

News • 1M 6S

Both drivers received a penalty over the incident.

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