Much-loved Star Trek and X-Men actor Patrick Stewart dies | TVNZ+

Much-loved Star Trek and X-Men actor Patrick Stewart dies

News • 50S

The thespian was 86 years old.

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