'Major breakthrough' in cancer treatment marked as 'significant milestone' | TVNZ+

'Major breakthrough' in cancer treatment marked as 'significant milestone'

News • 2M 25S

A trial shows a personalised cancer vaccine has significantly cut the risk of patients dying or their skin cancer returning.

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