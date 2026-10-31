Fiji player punches Kiwi winger in the head after big hit | TVNZ+

Fiji player punches Kiwi winger in the head after big hit

News • 52S

New Zealand won by a big margin.

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