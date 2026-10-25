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'Eagle's Nest' built for Adolf Hitler's Nazi regime goes up in flames

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200 firefighters battled the alpine blaze.

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